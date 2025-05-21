İngiltere'de enflasyon yüksek geldi

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, Birleşik Krallık'ın yıllık enflasyon oranı Nisan ayında yüzde 3,5'e ulaşarak analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Reuters anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyat endeksinin Nisan ayına kadarki on iki aylık dönemde yüzde 3,3'e ulaşacağını tahmin ediyorlardı.



Son veri açıklaması, fiyat artışlarının Şubat ayında yüzde 2,8'e ve Mart ayında yüzde 2,6'ya yavaşlamasıyla birlikte, son zamanlarda enflasyonun soğuma eğilimine karşı geldi.



Daha değişken olan enerji, gıda, alkol ve tütün fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyon, Mart ayına kadar olan on iki aylık dönemde yüzde 3,4 iken, Nisan ayına kadar olan yılda yüzde 3,8 oranında arttı.