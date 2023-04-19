İngiltere'de enflasyon yüzde 10,1'e indi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta yıllık bazda yüzde 10,1'e gerilediği bildirildi. İngiltere'de bir önceki ay TÜFE, yıllık bazda 10,4 seviyesinde kaydedilmişti.



Açıklamada, ülkede TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,8 artış kaydettiği bildirildi. TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 1,1 artış göstermişti.



Mart ayında enflasyonun hız kesmesinde; akaryakıt, konut kirası ve hanehalkı yakıt faturalarındaki azalışın etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, İngiltere'de geçen ay gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının yıllık bazda yüzde 19,2 artış kaydettiği bildirildi.



İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Bu veriler, ailelere ve işletmelere yardımcı olabilmek için neden enflasyonu düşürme çabalarını sürdürmemiz gerektiğini bir kez daha teyit ediyor." ifadesini kullandı.



İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay ülkede enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'ten yüzde 4,25'e yükseltme kararı almıştı.



İngiltere'de enflasyon, Ekim 2022'de yıllık bazda yüzde 11,1 artış kaydederek son 40 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.