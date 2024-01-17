İngiltere'de enflasyon beklenmedik şekilde yükseldi

İngiltere'de aralık ayında enflasyon beklentileri aksine yıllık bazde yüzde 4'e yükseldi. Ekonomistler, manşet enflasyonun aralık ayında yüzde 3,8'e gerileyeceğini tahmin ediyordu.



Böylece yıllık enflasyon Şubat 2023'ten bu yana ilk kez yükselmiş oldu. Enflasyonun yükselişinde alkol ve tütün ürünlerindeki yükseliş etkili oldu.



Ülkede aylık enflasyon önceki aya göre yüzde 0,4 oranında artış gösterdi. Aylık enflasyonun yüzde 0,2 artacağı tahmin ediliyordu.



Çekirdek TÜFE, yüzde 4,9'luk beklentileri aşarak yüzde 5,1 olarak açıklandı. Çekirdek fiyatlardaki artışa seyahat ve ulaşım hizmetlerindeki artışlar katkı sağladı.