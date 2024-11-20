İngiltere'de enflasyon yeniden hedefin üzerine çıktı

İngiltere'de enflasyon ekim ayında yüzde 2,3 ile beklentilerin üzerinde yükseldi.



Böylece enflasyon İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) geçen ay belirlediği yüzde 2 hedefinin yeniden üzerine çıktı.



Çekirdek enflasyon artışının hız kazanması, BoE'nin politika faizini düşürmeye neden temkinli yaklaştığını gösteriyor.



İngiltere'de tüketici fiyatları eylülde yüzde 1,7 artmıştı.



Ekonomistler, İngiltere'de enflasyonun yılllık bazda yüzde 2,2 artmasını bekliyordu.



Geçen ay enflasyondaki artış, Ekim 2022'den bu yana aylık bazda görülen en yüksek artış oldu.



İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, enerji, gıda, içki ve tütünün dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon ise eylül ayında yüzde 3,2 iken, ekim ayında yüzde 3,3'e yükseldi.