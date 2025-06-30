İngiltere'de güven yükseldi

Lloyds Bank'ın yayınladığı bir ankete göre, İngiliz işverenleri arasındaki güven seviyeleri bu ay dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Şirketler, ekonominin görünümü konusunda daha iyimser hale geldi.



Lloyds Bank İş Dünyası Barometresi bir puan artışla yüzde 51'e yükseldi ve Kasım 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.



Anketin ekonomik iyimserlik ölçütü, Mayıs ayındaki 16 puanlık artışın ardından bir puan yükselerek 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Lloyds Bank Ticari Bankacılık kıdemli ekonomisti Hann-Ju Ho, işe alım niyetlerindeki artışın (firmaların %60'ı önümüzdeki yıl personel sayısında artış bekliyor) işverenlerin gelecekteki büyümeye hazırlanmaya başladığını gösterdiğini söyledi.

