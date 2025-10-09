İngiltere'de işler terse mi dönüyor?

İngiltere'de konut piyasası zayıflamaya devam ederken, işletmeler arasındaki güven de keskin biçimde düşüyor. Perşembe günü yayımlanan iki anket, bu durumun Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Kasım ayındaki bütçesine dair artan endişelerden kaynaklandığını gösterdi.



The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) tarafından yayımlanan verilere göre, konut piyasasında alıcı talebi ve tamamlanan satışlar göstergeleri Temmuz ve Ağustos aylarında olduğu gibi Eylülde de negatif bölgede kaldı;



RICS'in konut fiyat dengesi göstergesi - fiyat artışı bekleyen değerleme uzmanlarıyla düşüş bekleyenler arasındaki fark - Ağustos'taki -18 seviyesinden biraz toparlanarak Eylül'de -15'e çıktı.



RICS'in piyasa araştırma ve analiz başkanı Tarrant Parsons, piyasada genel bir tereddüt havası bulunduğunu söyledi: "Yaklaşan bütçede alınabilecek olası önlemler etrafındaki süregelen belirsizlik, mevcut temkinli havayı muhtemelen daha da güçlendiriyor"



Reeves'in, kamu maliyesini düzeltme hedeflerini tutturmak için 26 Kasım'daki bütçede vergileri artırması bekleniyor. İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Maliye Bakanı'nın konut piyasasından ek vergi geliri elde etmeyi planladığı öne sürüldü.



Öte yandan başka bir ankette ise, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) işletme güveninin Temmuz-Eylül döneminde son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.



Ankete göre, şirketlerin %60'ı artan vergi yükünü büyüyen bir sorun olarak gördü; bu, şimdiye kadarki en yüksek oran.



Enstitünün ekonomi direktörü Suren Thiru, birçok işverenin Reeves'in geçen yılki ilk bütçesinde sosyal güvenlik ödemelerini artırma kararından olumsuz etkilendiğini söyledi.

