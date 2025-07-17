İngiltere'de işsizlik yükseldi

Birleşik Krallık'ın işsizlik oranı, Mayıs 2025'e kadar olan üç ayda yüzde 4,7'ye yükselerek Nisan ayındaki yüzde 2,6 seviyesinde kalacağı yönündeki piyasa beklentilerini aştı. Bu, Temmuz 2021'de sona eren üç aylık dönemden bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor. Önceki dönemle karşılaştırıldığında, işsizlik 6 aya kadar, 6 ila 12 ay arasında ve 12 aydan uzun süredir işsiz olanlar için arttı.



Yıllık bazda ise işsizlik bu kategorilerin her birinde arttı. Bu arada, hem yarı zamanlı hem de tam zamanlı istihdamdaki kazanımların etkisiyle çalışan kişi sayısı 134 bin artarak 34,13 milyona ulaştı; bu Şubat ayından bu yana en yüksek seviye. İkinci işte çalışan kişi sayısı da artarak tüm çalışanların yüzde 3,9'unu oluşturdu. Son olarak, ekonomik hareketsizlik oranı 0,3 puan düşerek yüzde 21'e geriledi.