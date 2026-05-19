İngiltere'de işsizlik yükseliyor

Birleşik Krallık'ta işsizlik oranı, Mart 2026'ya kadar olan üç aylık dönemde yüzde 5'e yükseldi. Bu oran beklentilerin ve Şubat ayındaki yüzde 4,9'un üzerinde gerçekleşti. Bu rakam, işletme maliyetleri ve işe alım koşulları üzerinde baskı oluşturan ABD-İran savaşının ilk ayına ait ilk verileri işaret ediyordu.

Yüksek orana rağmen, işsiz sayısı 77 bin azalarak 1 milyon 806 bine düştü. Bu düşüşün temel nedeni, altı aya kadar işsiz kalanlar ve altı ila 12 ay arasında işsiz kalanlar arasındaki azalmaydı.

Bununla birlikte, geçen yılın aynı dönemine kıyasla işsizlik 192 bin arttı ve tüm işsizlik süreleri yükseldi. Bu arada, toplam istihdam 148 bin artarak 34 milyon 392 bine ulaştı. Bu da 107 binlik artış beklentisini aştı ve yıllık bazda 416 bin artış gösterdi. Bu artış, çalışanlar ve serbest meslek sahipleri arasında hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı işlerdeki kazanımlarla desteklendi.

Son çeyrekte ikinci işte çalışanların sayısı 1 milyon 275 bine düşerek, tüm çalışanların yüzde 3,7'sini oluşturdu.