İngiltere'de konut fiyat beklentisi geriledi

RICS'nin Birleşik Krallık Konut Piyasası Anketi, Temmuz 2025'te konut fiyat dengesinin önceki iki ayın her birinde yüzde 7'lik düşüşten yüzde 13'e gerilediğini ve bir yıl içindeki en düşük seviyeyi kaydettiğini gösterdi.



Rakam ayrıca, yüzde 5'lik mütevazı bir iyileşme beklentisini de kaçırdı. Genel düşüşe rağmen, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da fiyatlar hala yükselirken, İngiltere'nin Kuzey Batısındaki katılımcılar da kazançlar bildirdi.



Buna karşılık, Doğu Anglia'da fiyatlar, net bakiye açısından ulusal ortalamadan belirgin şekilde daha hızlı bir hızda düşüyor. Geleceğe bakıldığında, katılımcılar ulusal düzeyde fiyatların önümüzdeki üç ay boyunca hafif bir aşağı yönlü baskı altında kalmasını bekliyor.



Ancak, 12 aylık görünümde duygu daha olumlu hale geliyor ve katılımcıların net bakiyesinin yüzde 19'u fiyat artışı öngörüyor; ancak bu, Ocak 2024'ten bu yana en düşük iyimserlik seviyesi.