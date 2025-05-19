İngiltere'de konut fiyatları çöküşte

Emlak sitesi Rightmove yayınlanan verilere göre, İngiltere'de satışa çıkarılan evler için talep edilen fiyatlar bahar döneminde 2016'dan bu yana görülen en yavaş artışı gösterdi.



Rightmove, 6 Nisan ve 10 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen ev ve dairelerin ortalama fiyatının bir önceki aya göre %0,6 oranında arttığını ve fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre %1,2 oranında yükseldiğini söyledi.



Artış hızı yavaşlaşa da, ortalama fiyat 380.000 poundun biraz altında yeni bir rekor seviyeye taşındı.



Rightmove, geçtiğimiz yıl ortalama ücret artışı ve tüketici fiyat enflasyonu hızının oldukça altında kalan bu nispeten düşük fiyat artışlarının, son dönemde tamamlanan satışlarda yıllık %5'lik bir artışa katkıda bulunduğunu söyledi.



Fiyatlardaki zayıflık son on yılın en yüksek satılık konut sayısını yansıtırken, Nisan ayındaki talep Nisan 2024'e kıyasla %4 azaldı ve bu düşüşte 1 Nisan'da daha ucuz konut alımları ve ilk kez konut alacaklar için vergi teşvikinin sona ermesi etkili oldu.



Talepteki yıllık düşüş 2025 yılında şimdiye kadar görülen ilk düşüş oldu. Ancak Mayıs ayı başında alıcıların ilgisinin artmasıyla Nisan ayındaki durgunluğun geçici olacağına dair işaretler vardı.



Royal Institution of Chartered Surveyors daha önce, 2025 yılının başlarında talebi artıran vergi indiriminin sona ermesinin ardından İngiltere'nin konut piyasasının Nisan ayında yavaşladığını söylemişti.