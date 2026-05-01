İngiltere'de konut fiyatları fırladı

İngiltere 'de konut fiyatları Nisan ayında yıllık bazda yüzde 3 artarak Mayıs 2025'ten bu yana en hızlı artışı kaydetti. Nationwide verilerine göre, bu sonuç piyasa beklentilerini ve Mart ayındaki yüzde 2,2'lik artışı aştı. Baş Ekonomist Robert Gardner, Ortadoğu'daki gerilimlere ve yüksek enerji maliyetlerine rağmen konut piyasasının ivme kazandığını belirtti.

"Tüketici güven göstergelerinin belirgin şekilde zayıfladığı göz önüne alındığında bu biraz şaşırtıcı," diyen Gardner, yüksek faiz oranlarının ve daha belirsiz bir ortamın olumsuz etkiler yaratmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 0,4 artarak Mart ayındaki yüzde 0,9'luk artışa göre geriledi.