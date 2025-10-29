İngiltere'de kredi büyümesi düştü

Birleşik Krallık'ta bireylerin tüketici kredilerinden net borçlanması Eylül 2025'te 1,49 milyar sterlin olarak gerçekleşti. Bu rakam, Mayıs ayından bu yana en düşük seviye olup, Ağustos ayındaki yukarı yönlü revize edilmiş 1,75 milyar sterlinden düştü. Otomobil bayiliği finansmanı ve bireysel krediler gibi diğer tüketici kredisi biçimleri aracılığıyla net borçlanma, bir önceki ayki 1,0 milyar sterlin seviyesinden Eylül ayında 0,8 milyar sterline geriledi. Bu arada, kredi kartlarından net borçlanma Ağustos ayına kıyasla 0,7 milyar sterlin olarak gerçekleşti. Tüm tüketici kredilerinin yıllık büyüme oranı, Ağustos ayındaki yüzde 7,2'den Eylül ayında yüzde 7,3'e yükselerek hafif bir artış gösterdi. Aynı dönemde, kredi kartı borçlanmasının yıllık büyüme oranı yüzde 10,5'ten yüzde 10,8'e yükselirken, diğer tüketici kredisi biçimlerinin yıllık büyüme oranı yüzde 5,8'den yüzde 5,7'ye düşerek hafif bir düşüş gösterdi.