İngiltere'de perakende satışlar güçlendi

Birleşik Krallık perakende satış hacimleri, Ağustos ayındaki yüzde 0,6'lık yukarı yönlü revize edilmiş artışın ardından, Eylül 2025'te aylık bazda yüzde 0,5 artarak yüzde 0,2'lik düşüş tahminlerini altüst etti.



Bu, üst üste dördüncü aylık artış oldu ve satışları Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı. Büyüme, özellikle giyim mağazaları olmak üzere gıda dışı mağazalardaki yüzde 0,9'luk artıştan kaynaklanırken, mağaza dışı perakendeciler de güçlü bir performans sergiledi.



Mağaza içi perakendecilerdeki satışlar da Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine sıçradı ve çevrimiçi kuyumcular altına olan güçlü talebi bildirdi. Satış hacimleri, Temmuz ve Ağustos aylarında giyim satışlarını ve mağaza dışı faaliyetleri artıran iyi hava koşullarının desteğiyle üçüncü çeyrekte çeyrek bazında yüzde 0,9, yıllık bazda ise yüzde 1,0 arttı. Çevrimiçi satış değerleri aylık bazda yüzde 1,4 ve yıllık bazda yüzde 5,6 artarak üst üste sekizinci aylık artışlarını kaydetti.