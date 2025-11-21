İngiltere'de üretim büyümeye geri döndü

Ön verilere göre, S&P Küresel İngiltere İmalat PMI, Ekim ayındaki 49,7'den Kasım 2025'te 50,2'ye yükseldi ve piyasanın 49,2'lik beklentisinin üzerine çıktı. Bu, Eylül 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi işaret ediyor ve sektörde büyümeye dönüşün sinyalini veriyor.

Üretim, daha güçlü iç siparişler ve ihracat talebindeki daha ılımlı düşüşün etkisiyle üst üste ikinci ay arttı. Yeni siparişler bir yıldan uzun bir süre sonra ilk kez artarken, birçok üretici zayıf küresel talep ve artan yurtdışı rekabeti bildirmeye devam etti.

Bu arada, şirketler zayıf talep koşulları ve politika belirsizliği nedeniyle ayrılan personeli değiştirmekten kaçındıkça istihdam seviyeleri daha hızlı bir oranda düştü. Enflasyon cephesinde, girdi maliyeti baskıları bir yıldan biraz daha uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilerken, fabrika çıkış fiyatları Ekim 2023'ten bu yana ilk kez düştü. Kasım ayında iş güveni de hafif bir iyileşme kaydetti.