İngiltere'de yıllık enflasyon ocakta değişmedi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.



Buna göre, ocakta yıllık enflasyon yüzde 4 oldu. Ülkede yıllık enflasyon geçen yıl aralıkta da yüzde 4 olmuştu.



Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise ocakta yıllık bazda yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon aralıkta yüzde 5,2 seviyesindeydi.



İngiltere'de hizmet sektörü enflasyonu ise ocakta yıllık bazda yüzde 6,5 olarak ölçüldü. Hizmet sektörü enflasyonu aralıkta yıllık yüzde 6,4 olmuştu.



Konut, hizmetler ve ulaşım sektöründeki fiyat artışları enflasyonda yukarı yönlü etki yaparken, mobilya, ev eşyaları, gıda ve içecek fiyatları enflasyonda aşağı yönlü katkıda bulundu.



İngiltere Merkez Bankası (BoE), enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede tutmayı hedefliyor.