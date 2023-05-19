İngiltere'den 1 milyar sterlinlik çip yatırımı

İNGİLTERE VE JAPONYA'DAN İŞ BİRLİĞİ TAAHHÜDÜ

Zirve öncesinde İngiltere ve Japonya, yarı iletken sektöründe AR-GE çalışmaları ve tedariki artırmak için iş birliği taahhüdünde bulundu.



Sunak, stratejiye ilişkin değerlendirmesinde, yarı iletkenlerin her gün kullanılan cihazların temelini oluşturduğunu ve yarının teknolojilerini geliştirmek için çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni stratejimiz, çabalarımızı araştırma ve tasarım gibi alanlarda güçlü yönlerimizin olduğu noktalara odaklıyor, böylece küresel sahnede rekabet gücümüzü artırabiliyoruz. Yarı iletken endüstrimizin yeteneklerini ve dayanıklılığını artırarak ekonomimizi büyütecek, yeni işler yaratacak ve yeni teknolojik atılımların ön saflarında yer alacağız." ifadelerini kullandı.



Dünyada her yıl bir trilyonun üzerinde yarı iletken üretilirken, küresel yarı iletken pazar büyüklüğünün 2030'a kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum ve 6G gibi gelecek teknolojilerinin de temelini oluşturuyor.