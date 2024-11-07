İngiltere'den faiz indirim kararı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti.



Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e çekti.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, borçlanma maliyetlerinin daha da düşürülebileceği ancak bunun kademeli bir hızda olacağı belirtildi.

Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. Üyelerden Catherine Mann, faizin yüzde 5'te tutulması için oy verdi.

İlk faiz indirimini ağustos ayında yapan BoE, eylül ayında faizi pas geçmişti.



Böylece BoE, ABD seçimlerinin sonrası faiz indirimine giden ilk büyük merkez bankası oldu. Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından küresel ekonominin görünümünde değişim işaretleri gözlenmişti.



Yatırımcılar, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandı. Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.