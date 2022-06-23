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İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım

İngiltere, Rusya'ya çeşitli mal ve teknolojilerin ihracatının yanı sıra jet yakıtı ve bazı banknotların ihracatına ilişkin yeni ticari yaptırım kararı aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.06.2022 - 14:26

İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım

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-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde ihracatçılara yapılan duyuruda, Rusya'ya bir dizi mal ve teknolojinin ihracatı, jet yakıtı, yakıt katkı maddeleri ile sterlin veya Avrupa Birliği (AB) cinsinden banknotların ihracatına ilişkin yasaklara yer verildi.

Demir-çelik ithalatına ilişkin teknik yardım, finansal hizmetler, fonlar ve aracılık hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili yeni yasakların da bulunduğu belirtildi.

Yasaklardan bazılarının Rusya ve Ukrayna hükümetinin kontrolü dışındaki bölgelerle ilgili olduğu kaydedildi.

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