İngiltere'den yeni adım Visa ve Mastercard tarihe mi karışacak?

İngiltere'nin ödeme yöntemlerinde ABD'ye bağımlılığı konusunda birçok endişe bulunuyordu. Banka yöneticileri Trump'ın ABD'ye ait ödeme sistemlerini devre dışı bırakma yetkisini eleştiriyordu.

Barclays'in İngiltere CEO'su Vim Maru'nun başkanlık edeceği toplantı, bu Perşembe günü yapılacak ve İngiltere ekonomisinin sorunsuz bir şekilde işlemeye devam etmesi için yeni bir ödeme şirketinin maliyetlerini karşılayacak bir grup finansör kuruluşu bir araya getirecek.

The Guardian 'da yer alan haber ve röportajlarda projenin bir yöneticisi "Mastercard ve Visa devre dışı bırakılırsa, bu bizi kartların İngiliz ekonomisine hakim olmadığı ve işletmelerin tamamen nakde bağımlı olduğu 1950'lere geri götürür" dedi. "Elbette, bağımsız bir ödeme sistemine ihtiyacımız var." ifadesiyle vurgu yaptı.

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Breeden de yakın zamanda yaptığı bir konuşmada şunları söyledi: "Zorlu ve değişen siber ve operasyonel risk ortamında, mevcut ödeme sistemlerinde nadir de olsa operasyonel aksaklık yaşanması durumunda ek bir ödeme kanalı olarak İngiltere ödeme sistemine bir dereceye kadar ek dayanıklılık sağlayabilir." ifadeleriyle projenin ABD endişelerinden dolayı olduğuna dair bir mesaj verilmedi.

Yeni ödeme sisteminin 2030 yılına kadar yürürlüğe girmesinin muhtemel olduğu anlaşılıyor.

Mastercard ve Visa, İngiltere'ye bağlılıklarını sürdürdüklerini ve rekabeti memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.