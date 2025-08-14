İngiltere'nin büyümesi belli oldu

Ön tahminlere göre, İngiliz ekonomisi, bir önceki dönemdeki yüzde 0,7'lik artışın ardından 2025'in ikinci çeyreğinde çeyrek bazında yüzde 0,3 büyüdü ve yüzde 0,1'lik daha düşük büyüme tahminlerini aştı.



Nisan ayında damga vergisinde yapılan değişiklikler ve açıklanan ABD tarife değişiklikleri öncesinde bazı faaliyetler Şubat ve Mart aylarına ertelendi.



Büyüme, hizmet sektöründeki yüzde 0,4'lük artıştan (çoğunlukla bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler (yüzde 4,1) ve piyasa dışı performanstan kaynaklandı. Ayrıca, inşaat yüzde 1,2 artarken üretim sektörü yüzde 0,3 düştü.