İngiltere’yi sarsan siber saldırılar: Jaguar 30 gündür tek araba bile üretemedi

İngiltere’de son aylarda art arda yaşanan siber saldırılar, üretim hatlarından market raflarına kadar hayatın her alanını etkiledi.

İngiltere’nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), 1 Eylül’de tespit ettiği siber saldırı sonrası üretimi tamamen durdurdu.

1 aydır üretim yapmayan şirket, İngiltere’nin yanı sıra Brezilya, Çin, Hindistan ve Slovakya’daki fabrikalarında da üretimi askıya aldı.

Saldırının fidye amaçlı bir yazılımla gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

JLR, saldırının ardından bu hafta üretiminin bir kısmını yeniden başlatmaya hazırlanıyor ancak üretimin durması, şirkete her gün milyonlarca sterline mal olurken, binlerce tedarikçi ve çalışanı da olumsuz etkiledi.

"TOPARLANMA SÜRECİMİZ DEVAM EDİYOR"

Şirket, geçen hafta yaptığı açıklamada “önümüzdeki günlerde” üretimi yeniden başlatmayı planladığını duyurdu. JLR, “Toparlanma sürecimiz sağlam bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Coventry ve Warwickshire Ticaret Odası CEO’su Corin Crane, bölgedeki işletmelerin “gerçekten zor durumda” olduğunu söyledi. Hükümet ise JLR’yi desteklemek için 1,5 milyar dolarlık kredi garantisi sağladı.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

Saldırılardan sadece sanayi sektörü değil, market zincirleri de büyük zarar gördü.

Marks & Spencer, ilkbaharda yaklaşık iki ay boyunca çevrimiçi siparişleri durdurmak zorunda kaldı. Gıda teslimatları aksadı, çalışanlar süreçleri elle yürüttü. Şirket, bu kesintinin maliyetinin 300 milyon sterlini bulacağını açıkladı.

Aynı dönemde Co-op zincirine yapılan saldırı, ülke genelinde ürün kıtlığına yol açtı. Şirketin 6,5 milyon üyesine ait iletişim bilgileri çalındı ve 200 milyon sterlinden fazla gelir kaybı yaşandı.

İskoçya Siber ve Dolandırıcılık Merkezi CEO’su Jude McCorry, “Bazı adalarda insanlar temel gıdaya ulaşamaz hale geldi. Raflar boştu,” dedi.

"BRİTANYA SİBER DAYANIKLILIĞINI ARTIRMALI"

Yetkililer, saldırıların ardında “Scattered Spider” adlı bir bilgisayar korsanı grubunun olabileceğini belirtiyor. Ancak İngiltere Ulusal Suç Ajansı henüz kimseyi suçlamadı.

Eski Ulusal Siber Güvenlik Merkezi Genel Müdürü Prof. Ciaran Martin, “Bu sadece bir teknoloji sorunu değil, stratejik bir zafiyet,” dedi. Uzmanlara göre siber saldırılar artık sadece para için değil, ekonomik ve toplumsal dengeyi bozmak amacıyla da yapılabiliyor.

Siber güvenlik danışmanı Jen Ellis, “Şirketler dayanıklılıklarını sürekli test etmeli, kriz planlarını güncel tutmalı,” uyarısında bulundu.