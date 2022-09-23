İnşaat firmaları 5 yılda 621 milyar liralık satış yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle hazırlanan "Sektör Bilançoları 2021" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, inşaat sektöründeki firmaların brüt satışları son 5 yılda düzenli artış gösterdi.



Söz konusu firmaların toplam brüt satışları 2016'da 290 milyar 647 milyon 203 bin lira seviyesindeyken 2017'de 361 milyar 205 milyon 985 bin liraya, 2018'de 436 milyar 111 milyon 145 bin liraya, 2019'da da 484 milyar 971 milyon 657 bin liraya çıktı. Kovid-19 salgınının etkili olduğu dönemde sektör firmaları satışlarını 500 milyar liranın üzerine yükseltmeyi başardı. Firmalar 2020'de 503 milyar 862 milyon 784 bin lira, geçen yıl da 620 milyar 768 milyon 301 bin liralık satış gerçekleştirdi.



Böylece söz konusu firmaların brüt satışları son 5 yılda yüzde 113,6 artmış oldu.



Bu dönemde sektör firmaları tarafından yapılan yurt içi brüt satışlar 266,7 milyar liradan 558,7 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 18,9 milyar liradan 50,5 milyar liraya ulaştı.



Brüt satışların alt kaleminde yer alan diğer gelirler ise 5,1 milyar liradan 11,5 milyar liraya yükseldi.



Satışlarda yakalanan ivme, varlık artışlarında da kendisini gösterdi. Bu dönemde inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri 830,1 milyar liradan 1,9 trilyon liraya, öz kaynakları da 163,3 milyar liradan 347,3 milyar liraya ulaştı.



GAYRİMENKUL FİRMALARININ SATIŞLARI DA KATLANDI



Öte yandan inşaat sektörüyle yakından ilişkili gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmaların satışlarında da artış görüldü. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların satışları 2016-2021 döneminde 16,1 milyar liradan 53,9 milyar liraya yükseldi.



Bu firmaların yurt içi brüt satışları 15 milyar liradan 51,4 milyar liraya, yurt dışı satışları da 171,2 milyon liradan 773,1 milyon liraya çıktı.



Gayrimenkul faaliyetleri alanındaki firmalar aktif büyüklüklerini de artırmayı başardı. Bu dönemde söz konusu firmaların aktif büyüklükleri 2,9 katına çıkarak 110,1 milyar liradan 317,7 milyar liraya ulaştı.

