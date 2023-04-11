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İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 72 arttı

İnşaat maliyet endeksindeki yıllık bazda artış şubatta yüzde 78,52'den yüzde 72,37'ye geriledi. Önceki aya göre artış yüzde 2,08.

İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 72 arttı

İnşaat maliyetindeki artış hızı yavaşlıyor.

İnşaat maliyet endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,37 arttı. Ocak ayında yıllık bazda artış yüzde 78,52 idi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,20 azaldı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 62,52, işçilik endeksi yüzde 103,99 arttı.

İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 72 arttı - 1 İnşaat maliyet endeksinin ay ay seyri. (Kaynak: TÜİK)

BİNA İNŞAATI MALİYETİNDE YÜZDE 73,73 ARTIŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,32 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,10 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,94, aylık yüzde 0,94 artış gösterdi.

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