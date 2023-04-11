İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 72 arttı

BİNA İNŞAATI MALİYETİNDE YÜZDE 73,73 ARTIŞ



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,32 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,10 artış kaydetti.



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,94, aylık yüzde 0,94 artış gösterdi.