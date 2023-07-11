İnşaat maliyetinde yıllık yüzde 47,95 yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.



Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,95 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,28, işçilik endeksi yüzde 1,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33,55, işçilik endeksi yüzde 104,83 arttı.



Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 49,97, aylık yüzde 0,77 arttı



MALZEME ENDEKSİNDE DE YÜKSELİŞ



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,97 arttı.



Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,38, işçilik endeksi yüzde 105,27 arttı.



BİNA DIŞI YAPILARIN MALİYETİNDE GERİLEME



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,50 arttı, aylık yüzde 0,22 azaldı



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,22 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,50 arttı.



Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,78 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,42 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,93, işçilik endeksi yüzde 103,18 arttı.