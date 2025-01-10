İnşaat maliyetlerinde 3,5 yılın en düşük artışı

İnşaat maliyetleri yaklaşık 3,5 yılın en düşük düzeyinde arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Kasım 2024'te yalnızca yüzde 0,04 arttı.



Bu rakam 2021 yılı Şubat ayından bu yana en düşük artışa işaret etti. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,18 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,25 azaldı.



Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,93 arttı.