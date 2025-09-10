İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor

İnşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,41 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,79 arttı, işçilik endeksi %0,72 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %18,98 arttı, işçilik endeksi %31,00 arttı.



BİNA İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 22.81 ARTTI



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %1,21 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,81 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,55 arttı, işçilik endeksi %0,61 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %18,90 arttı, işçilik endeksi %30,35 arttı.



BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 23,51 ARTTI



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,06 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2,53 arttı, işçilik endeksi %1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %19,21 arttı, işçilik endeksi %33,32 arttı.