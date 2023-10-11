İnşaat maliyetlerinde yıllık yüzde 66,46’lık artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı.



Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,62 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,46 arttı.



Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,92 arttı.



Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,27 arttı.



BİNA İNŞAATINDA MALİYET ARTIŞI YILLIK YÜZDE 65 ARTTI



Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 65,48 arttı, aylık yüzde 4,09 arttı



Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,09 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,15 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,28 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,11 arttı.



BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN YÜZDE 69’LUK ARTIŞ



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 69,61 arttı, aylık yüzde 6,30 arttı



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,30 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,61 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,99 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,85 arttı.