Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

İnşaat maliyetlerindeki son durum açıklandı. Ev fiyatlarına da yansıyacak

10.03.2026 10:33

İnşaat maliyetlerindeki son durum açıklandı. Ev fiyatlarına da yansıyacak
Anadolu Ajansı

TÜİK inşaat maliyet endekslerini açıkladı.

NTV - Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu inşaatlarda gerçekleşen maliyetlerin verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat sektörüne ilişkin maliyet verilerini açıkladı. İnşaat maliyeti endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,87 oranında, bir önceki yıla göre yüzde 25,38 oranında artış gösterdi. 

 

Malzeme endeksinde yüzde 3,52 artış yaşanırken işçilik endeksi yüzde 21,84 artışla dikkat çekti. 

 

Bir bina inşa etmenin maliyeti de bir önceki aya göre yüzde 10,29 değerde bir önceki yıla göre de yüzde 25,57 artış gösterdi. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram