İnşaat malzemesi sanayi üretimi haziranda yüzde 10,9 yükseldi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), inşaat malzemesi sanayi üretiminin yıllık bazda haziranda 10,9, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 10,1 arttığını bildirdi.

Türkiye İMSAD tarafından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu'nun haziran sonuçları açıklandı.



Rapora göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Ayrıca, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yapı ruhsatlarında önemli oranda artış yaşandı.



Haziran 2025'te alt sektörlerin büyük bölümünde üretim artışı kaydedildi. Toplam 23 alt sektörün 20'sinde üretim geçen yılın aynı dönemine göre yükselirken, 3 alt sektörde üretimde azalma yaşandı.



2025 yılının ilk çeyreğinde gerileme eğiliminde olan inşaat malzemesi sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azaldı.



Nisanda yüzde 15,3, mayısta ise yüzde 4,0 artış gösteren inşaat malzemesi sanayi üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 arttı. Böylece ikinci çeyrekte inşaat malzemesi sanayi üretiminde yüzde 10,1 artış gerçekleşmiş oldu.



PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ÜRETİMİ ARTTI

Yılın ilk yarısında ise bazı alt sektörlerde görece yüksek üretim artışları gerçekleşti. 2025 yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre plastik inşaat malzemeleri üretimi yüzde 16,5, inşaat amaçlı alçı ürünleri üretimi yüzde 17,5, ısıtma soğutma ve havalandırma donanımları üretimi yüzde 7,9, metalden kapı ve pencereler üretimi yüzde 9,6, yalıtımlı kablolar üretimi yüzde 12,9 ve seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 7,9 arttı. Demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 5,7, mermer ve granit üretimi yüzde 6,6 büyüdü.



Öte yandan, aynı dönemde bazı alt sektörlerde üretim performansında belirgin düşüşler yaşandı. Seramik sağlık gereçleri üretimi yüzde 13,2, kilit ve donanım eşyaları üretimi yüzde 15,2 ve armatür musluk vana valf üretimi yüzde 7,1 azaldı.



2023 ve 2024 yıllarında alt sektörlerde ortaya çıkan farklı üretim eğilimleri 2025 yılının ilk yarı döneminde büyük ölçüde sürdü.



Çimento, hazır beton ve inşaat demirleri üretimindeki veriler ise yeni inşaat başlangıçlarının sınırlı ölçüde toparlandığına işaret etti.



Bu yılın ikinci çeyrek döneminde inşaat sektörü, genel ekonomiye kıyasla daha yüksek büyüme performansı sergiledi. Yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyürken, inşaat sektörü aynı dönemde yüzde 10,9 büyüme kaydetti.



Sıkılaştırma politikalarının birçok sektörde yavaşlamaya neden olduğu bu dönemde inşaat sektörü, gelişmelerden görece daha sınırlı etkilendi. Diğer yandan, gayrimenkul faaliyetlerinde ikinci çeyrekte yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşen büyüme düşük seviyede kaldı.



İNŞAAT HARCAMALARI İLK ÇEYREKTE YÜZDE 48,1 ARTTI

İnşaat harcamaları ise yılın ikinci çeyreğinde nominal olarak yüzde 48,1 artış göstererek 2,29 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti. Yılın ikinci çeyrek döneminde reel olarak yüzde 20,2 artış gösteren inşaat harcamalarında ise deprem bölgesi inşaat faaliyetleri etkili oldu.



2025'in ikinci çeyreğinde yapı ruhsatlarında önemli artışlar gerçekleşti. Söz konusu dönemde alınan yapı ruhsatları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzölçümü bazında yüzde 61,8 artış gösterdi. 2025 yılı ikinci çeyreğinde toplam 54,36 milyon metrekarelik alana yapı ruhsatı verilirken, aynı dönemde 292 bin 433 daire için yapı ruhsatı alındı.



Yapı ruhsatı alınan daire sayısında da yüzde 90,3 artış gözlemlendi. Öte yandan özellikle konut amaçlı yapı ruhsatlarında yaşanan bu artış, mevcut iş hacminde bir azalmaya işaret etti.



2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 24,9 gerileyen yapı izinleri, ikinci çeyrek dönemde yeniden büyüme eğilimi gösterdi. 2025'in ikinci çeyreğinde alınan yapı izinleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 arttı.



2024 yılı ikinci çeyreğinde 20,9 milyon metrekare olan yapı izni, 2025'in ikinci çeyreğinde 27,2 milyon metrekareye yükseldi. Aynı dönemde 130 bin 152 daire için yapı izni alınırken, daire bazında artış oranı ise yüzde 44,3 olarak gerçekleşti.



Raporda, sıkılaştırma politikalarının etkisinin ikinci çeyrek itibarıyla azalmaya başlamasının bu artışlarda etkili olduğu vurgulandı.