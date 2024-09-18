İnşaat sektöründe çalışan sayısında rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenilen bilgilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 889 bin 385 kişiye yükseldi.



Sektörler bazında incelendiğinde en yüksek artışlardan birisi inşaatta yaşandı. İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 847 bin 922'ye çıktı.



Bu artışla inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.



GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ SEKTÖRÜNDE DE REKOR



Öte yandan, gayrimenkul faaliyetleri sektöründe çalışan kişi sayısı da 124 bin 274 ile tüm zamanların rekor seviyesi olarak kayıtlara geçti, sektörde istihdam edilen kişi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı.