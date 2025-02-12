İnşaatta maliyet artışı yavaşladı

İnşaat maliyetlerindeki düşüş ivmesi devam ediyor.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 yılı aralık ayında inşaat maliyetleri aylık 0,70, yıllık ise 34,27 arttı.



Veri, Mart 2021'den bu yana gerçekleşen en düşük artış oldu.



Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,18 artarken; işçilik endeksinde yükseliş yüzde 54,35 oldu.