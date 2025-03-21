İnşaatta yevmiyeler uçtu: Günlük 7 bin lira

Deprem bölgesinde 3 bin 500'e yakın şantiyede inşaat çalışmaları sürüyor. Bölgedeki yoğun inşaat faaliyetleri işçi yevmiyelerini de doğrudan etkiliyor.



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul'da bir inşaat işçisinin yevmiyesi 4 bin 500 lirayı bulurken, deprem bölgesinde 7 bin lirayı geçiyor.



Sektör yetkilileri, kalifiye elemanların büyük çoğunluğunun bölgeye gittiğini belirterek İstanbul'da eleman sorunu yaşandığına dikkat çekiyor.



Ustaların deprem bölgesine gittiğini belirten yetkililer, oradaki fiyatların büyükşehirlerde de talep edilmeye başlandığını ifade ediliyor.



Bölgede 182 bin inşaat işçisinin faaliyet gösterdiği belirtiliyor.