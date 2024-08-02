Instagram yasağı: E-ticarete günlük maliyeti belli oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle Instagram'a erişim engeli getirdi.



Platformun ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram 'ın tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar



Instagram'a getirilen sınırlamanın e-ticaret üzerindeki ciddi olumsuz etkisinin olabileceği belirtildi.



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Türkiye'de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini ifade etti.



Ekmekçi, “Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10'luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL'ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencerlarla birlikte 1,9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Bire bir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar” dedi.



E-ticarette tüm kanalların önemli olduğunun altını çizen Ekmekçi, yıl sonu 3,4 trilyon liralık işlem hacmine ulaşma hedeflerinin bulunduğunu belirtti. Bu hedefe giderken her türlü mecranın kısıtlanmasının sektör açısından faydalı olmayacağına vurgu yaptı.

