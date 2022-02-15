ntv.com.tr

Intel, İsrailli çip üreticisini satın alıyor

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden ABD'li Intel'in, İsrail merkezli Tower Semiconductor'ı 5,4 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Haberler - Reuters 15.02.2022 - 15:04

Intel, İsrailli çip üreticisini satın alıyor

İlişkili Haberler

Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek

Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek

Intel'den Avrupa'ya 80 milyar euroluk çip yatırımı

Intel'den Avrupa'ya 80 milyar euroluk çip yatırımı

ABD merkezli teknoloji devi Intel, Tower Semiconductor'u 5,4 milyar dolara satın alacak.

merkezli Tower Semiconductor'dan yapılan açıklamaya göre, İsrailli şirket, tedavüldeki hisseleri için Intel'in hisse başına 53 dolar nakit teklifini kabul etti.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek 12 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Tower Semiconductor'ın otomotiv, mobil, tıp ve havacılık sektörlerinde kullanılan analog çiplerde uzmanlığı bulunuyor.

Intel'in, söz konusu satın almayla Tayvan merkezli TSMC'nin hakim olduğu sözleşmeli çip üretiminde varlığını artırmak istediği belirtiliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...