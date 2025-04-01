İnternet alışverişinde yeni dönem: 24 saatte ilandan kaldırılacak

İnternetten yapılan alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlayacak Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yürürlüğe girdi.



Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik, 5 aylık geçiş sürecinin ardından resmen uygulanmaya başladı.



ÜRÜN BİLGİLERİ DETAYLI ŞEKİLDE SUNULACAK



Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak.



İlanlarda üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenliğine dair detaylar yer alacak. Böylece tüketiciler, satın almadan önce ürün hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilecek.



Bu sayede vatandaşlar internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyebilecek.



24 SAATTE YAYINDAN KALDIRILACAK



Sanal pazar yerleri, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulunduracak.



Uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde, bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldırılacak. Vatandaşlara standardına uygun ve daha güvenli alışveriş ortamı sunulacak.



Söz konusu pazar yerleri ürün güvenliği konusunda vatandaşların başvuru yapabileceği temas noktası oluşturacak. Bu noktalar üzerinden ürünlerin güvenliğiyle ilgili şikayet, bildirim ve bilgi talepleri iletilebilecek.



YABANCI SATICILARA TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU



Yurt dışından ülkeye satış yapan firmalara ilişkin de değişiklikler yapılacak.



Yurt dışından ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak. Bu şartı yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapması mümkün olmayacak.



Düzenlemelere uygun hareket etmeyenler hakkında yaptırımlar uygulanacak, uygun olmayan içeriklere erişim engellenecek.