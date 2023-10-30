İnternet ilanlarında yeni kural | İlan verirken kimlik doğrulanacak

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi ile gayrimenkul ve araç ilanları için yeni kurallar getirildi.



Yeni düzenleme ile e-Devlet ve web tapu üzerinde ilanı doğrulayan belge bulunmadığı takdirde internet siteleri o ilanı yayınlamayacak. Aynı kural araç alım satımlarında da ruhsat ya da ikinci el satış yetki belgesi sorgulanarak uygulanacak.



CEZA KESİLECEK



Yetki ya da doğrulama belgesi bulunmayan ilanların her birine 10 bin ile 100 bin lira arasında ceza kesilecek.



Ancak uzmanlar yine de internet ilanlarına karşı dikkatli olunması için uyarıyor.



Otomotiv Data Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu uygulamanın dolandırıcılık riskini azaltacağını ve tüketicilerin güvenini artıracağını dile getirdi.

"DAHA İYİ YANSITACAK"



Sahte hesapları ve dolandırıcılık faaliyetlerini minimize edileceğinin de altını çizen Yalçın, "Bu şekilde güvenilir satış işlemleri ve şeffaf piyasa koşulları fiyatların piyasa gerçeklerini daha iyi yansıtmasına yardımcı olacaktır." dedi.



Uzmanlar, 1 Kasım yani yönetmelik değişikliği öncesinde verilen ilanlara da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.