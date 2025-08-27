İnternetten gümrüksüz alışveriş tamamen kalkıyor mu? Bakanlık kaynaklarından iddialara yanıt

İnternet üzerinden yurtdışından yapılan gümrüksüz alışveriş tamamen kaldırılacağı iddia edildi.

Avrupa Birliği, bu alışveriş yönteminde, 150 Euro muafiyeti 2028 yılına kadar kaldırmayı gündemine aldı. Ticaret Bakanlığının değerlendirmesinden sonra, Türkiye’de de 30 Euro’luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanacağı öne sürüldü.

BAKANLIK KAYNAKLARINDAN YANIT GELDİ

CNBC-e'ye konuşan Ticaret Bakanlığı kaynakları, "Limitlerin düşürülmesine ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışma yok. Bu yönde atılmış bir adım da yok." açıklamasını yaptı.

GÜMRÜK SINIRI 30 EUROYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

6 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemelere göre, bireysel olarak yurtdışından getirilen ürünlerin gümrük sınırı 150 Eurodan 30 Euroya düşürülmüştü.

2024 yılı aralık ayında bu bedel üzerinde yeni kararlar alındı. Kargo maliyetlerinin de dahil edilmesiyle sınır 27 euroya çekildi. Her siparişe, 3 Euro kargo bedeli eklendi.

Özellikle hızlı kargo veya posta yoluyla Türkiye’ye gönderilen ve ticari mahiyet taşımayan ürünler, Avrupa Birliği ülkelerinden geliyorsa yüzde 30, diğer ülkelerden geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi tutuluyor. Ayrıca, 4760 Sayılı ÖTV Kanunu’na bazı özel ürünler için yüzde 20 oranında maktu vergi alınıyor.