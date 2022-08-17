İnternetten sıfır araç ilanlarına bayi sınırlaması geliyor

İkinci el araç piyasasının sıfırları geçmesine bakanlık el atmıştı. Alınan kararlar kapsamında ikinci el araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirilmişti.

Bakanlık uygun görürse bu süreyi 6 ay daha uzatabileceğini söylemişti. Geçtiğimiz günlerde listeleme fiyatları nedeniyle dört internet sitesine soruşturma başlatılmıştı.

O siteler arasında yer alan sahibinden.com açıklamasına göre, araç ilan sistemi yeni kurallara göre güncellenecek.

Bu kapsamda sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.



Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken "Aracın Durumu" kriterini sadece "İkinci El" olarak seçebilecek ve "Araç Kilometresi" için en az 6 bin km girebilecek. Ayrıca girilen ilanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında aracın durumunu gösteren "Sıfır" veya "İkinci El" ifadesi, sıralamada "Kilometre" bilgisinin önüne taşınacak.

DEĞİŞİKLİKLER 15 EYLÜL'DE DEVREYE GİRECEK

Böylelikle alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometresi ile birlikte görmeleri sağlanacak. Bu değişikliklerin 15 Eylül'de devreye alınması planlanıyor.

Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı verenin talep ettiği fiyatın yanı sıra, aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş "2022 Güncel Liste Fiyatı" da gösterilecek. Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı şeffaf bir şekilde tüketicilere sunulmuş olacak.