Investco Holding operasyonu. 20 şirkete daha kayyum atandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 04 Kasım 2025 tarihli kararlar kapsamında Investco Holding Anonim Şirketine kayyum atamıştı.

Manipülasyonlar nedeniyle şirketin yöneticilerinden Nihat Özçelik ve birlikte hareket eden kişiler de tutuklanmıştı.

Kayyumlık faaliyetleri çerçevesinde yapılan incelemelerde; Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini ifa edemediği, bir kısım yöneticilerin görevinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların dahi akamete uğradığı, ticari faaliyetlerin aksaklık yaşadığı belirlendi.

Soruşturmanın salahiyeti ve mali dengelerin korunabilmesi adına;

1-) Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (VKN: 1790600942)

2-) Verusa Holding A.Ş. (VKN: 9250389850)

3-) Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş. (VKN: 883 030 7726)

4-) İnnosa Teknoloji A.Ş (VKN: 901001053)

5-) Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (VKN: 0050014872)

6-) Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (VKN: 783 065 6826)

7-) Pan Teknoloji A.Ş. (VKN: 721 085 9357)

8-) Şişli Enerji A.Ş. (VKN: 814 098 4826)

9-) Ortaköy Enerji A.Ş. (VKN: 648 158 7247)

10-) Standard Boksit A.Ş. (VKN: 781 052 3944)

11-) Ata Elektrik Enerjisi A.Ş (VKN: 092 043 1208)

12-) Galata Altın İşletmeleri A.Ş. (VKN: 388 142 0994)

13-) Core Engage Yazılım Anonim Şirketi (VKN: 212 091 4838)

14-) Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi (VKN: 998 1577 124)

15-) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (VKN: 721 042 6832)

16-) Uzertaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (VKN: 9010605125)

17-) Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş. (VKN: 734 242 5659)

18-) Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. (VKN: 4780560864)

19-) Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş. (VKN: 7330436543)

20-) Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi (VKN: 9240482801) firmalarına İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Kasım 2025 tarih ve 2025/11891 değişik iş numaralı kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.