İPhone 16 ABD'de satışa sunuldu | Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak?

Telefonu satın almak isteyenler, New York'taki Apple Mağazası önünde sıraya girdi. Teknoloji meraklıları, iPhone 16'ya ilk sahip olanlardan biri olmak için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



APPLE 16 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULUCAK



Apple'ın amiral gemisi iPhone 16 serisi, ABD'de satışa çıktıktan sonra Türkiye'de de satışa sunuldu.



Apple, iPhone 16 Türkiye için ön sipariş tarihini 20 Eylül 2024 olarak duyurdu. Türkiye'de birçok AVM'nin önünde kuyruklar oluştu.

iPHONE 16 TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI

Türkiye'deki fiyatları ise günler öncesinden açıklandı. iPhone 16'nın temel modeli 128 GB depolama ile 64.999 TL'den başlıyor.



Daha yüksek modeller ise iPhone 16 Plus 73.999 TL, iPhone 16 Pro 82.999 TL ve iPhone 16 Pro Max 99.999 TL gibi fiyatlarla satışa sunuldu.



Serinin en pahalı modeli iPhone 16 Pro Max 1 TB versiyonu ise 119.999 TL'den satılacak.

