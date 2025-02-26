iPhone 16 için satış yasağı kalktı: 1 milyar dolar yatırım yapacak

Endonezya ’da kanun gereği, satılan akıllı telefonların en az %35’inin yerel olarak üretilmiş parçalardan oluşması gerekiyor. Apple, iPhone 16 modelinde bu kuralı sağlayamadığı için Endonezya Sanayi Bakanlığı, cihazın ülkedeki satışını yasaklamıştı. Bloomberg’in haberine göre Amerikalı teknoloji devi, Endonezya hükumetiyle bu yasağı kaldırmak için bir anlaşma yaptı. Buna göre Apple, Endonezya’da akıllı telefon ve diğer ürünler için bileşenler üretecek bir tesise 1 milyar dolar yatırım yapacak.



Bu yatırımın yanı sıra Apple’ın, Endonezya’da yerel çalışanları, kendi ürünleri üzerinde AR-GE konusunda eğiteceği iddia ediliyor. Habere göre bu eğitim, Apple’ın kendi akademileri dışındaki programlar üzerinden yapılacak.



Tarafların yaptığı anlaşmanın detaylarıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da Apple’ın Endonezya’da iPhone üretmek için bir yatırım yapmayacağı tahmin ediliyor.



Akıllı telefonların satış izni için yerel üretim gereksinimleri koşulu olan bir diğer ülke de Hindistan. Yerel üretimi teşvik eden Make In India programı kapsamında Hindistan, akıllı telefonların en az %30’unun yerel bileşenlerden oluşmasını şart koşuyor.



Bunun dışında yerel montaj, üretim tesisleri kurma gibi konularda sağlanan vergi teşvikleriyle yerel üretim daha cazip hale getirilmeye çalışılıyor.



En büyük akıllı telefon pazarları listesinde Hindistan ikinci, Endonezya yedinci sırada yer alıyor. Telefon üreticilerine büyük fırsatlar sunan bu ülkeler, geniş nüfuslarının cazibesi sayesinde yabancı şirketleri, ülkelerine yatırım yapmaya zorlayacak kurallar getirmeyi tercih edebiliyor.