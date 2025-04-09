iPhone ve Samsung'a zam kapıda: Maliyeti yüzde 43 artacak

ACİL ÖNLEM ADIMI



Apple'ın yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için acil bir önlem aldığı iddia ediliyor..



Çin'den beş uçak dolusu telefonun Amerika'ya taşındığı dile getiriliyor.



SAMSUNG'DA ETKİLENECEK



Diğer bir akıllı telefon devi Samsung da maliyet artışı ile karşı karşıya.



Güney Koreli şirket, üretiminin önemli bir kısmını Vietnam'da gerçekleştiriyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'a da yüzde 46'lık ek vergi getirmişti. Bu nedenle Samsung'un modellerinde de yüzde 20'leri bulan maliyet artışı olacağı tahmin ediliyor.