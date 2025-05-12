iPhone'lara zam geliyor

Apple, sonbaharda piyasaya süreceği iPhone serisinin fiyatlarını artırmayı değerlendiriyor. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bu artışın yeni özellikler ve tasarım değişiklikleriyle birlikte sunulması planlanıyor.



Habere göre cihazlarının çoğu Çin'de üreten şirket, fiyat artışlarının Çin'den gelen ürünlere uygulanan ABD tarifeleriyle ilişkilendirilmiş gibi görünmesini kesinlikle istemiyor.