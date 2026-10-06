Irak ek gemiler kiralıyor, Kuveyt üretimi artırdı: Petrol piyasasında ibre değişti

Ortadoğu ham petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere doğru toparlandığına dair işaretlerin etkisiyle, art arda iki seanslık düşüşün ardından WTI petrol güne 89 dolar, Brent petrol ise 100 dolar seviyelerinden başladı.

JPMorgan, ham petrol sevkiyatlarının günde 17,5 milyon varile veya savaş öncesi seviyelerinin yüzde 98'ine ulaştığını, dizel ve benzin gibi ürün akışlarının ise günde 3 milyon varile veya yüzde 58'ine ulaştığını belirtti.

Körfez üreticileri, artan nakliye risklerine rağmen Hürmüz Boğazı üzerinden daha büyük hacimlerde sevkiyat yapıyor; Irak , su yolundan kargolarını taşımak için ek gemiler kiralamayı hedefliyor.

Kuveyt de İran savaşı öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 75'i kadar petrol pompaladığını açıkladı. Buna ek olarak, Suudi Arabistan, arz akışlarının iyileşmesiyle birlikte Asyalı alıcılar için amiral gemisi ham petrolünün fiyatını önemli ölçüde düşürerek, piyasanın gevşediğine dair bir sinyal daha verdi.

Bu arada, yatırımcılar ABD enerji piyasasına ilişkin yeni bilgiler için bugün açıklanacak olan ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) Kısa Vadeli Enerji Görünümü'nü bekliyor.