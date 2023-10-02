Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı bu hafta faaliyete geçiyor

Son dakika haberi!

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı yeniden faaliyete geçiyor.



Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'nda (ADIPEC) açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın bugün itibarıyla operasyona hazır hale geldiğini ve bu hafta içinde faaliyete geçeceğini açıkladı.



Hattın devreye girmesiyle günde yarım milyon varil petrol piyasaya verilecek.



Hat, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile sel ve benzeri felaketler nedeniyle bakıma alınmıştı.

"DOĞALGAZDA MERKEZ HALİNE GELİYORUZ"

Türkiye'nin Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Avrupa'ya önemli miktarda gaz sevk ettiğini dile getiren Bayraktar, "Bugün itibarıyla Batı Balkan Boru Hattıyla Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Moldova'ya gaz gönderiyoruz. Doğalgazda giderek daha fazla merkez haline geliyoruz." diye konuştu.



Bayraktar, ayrıca enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen Türkiye'nin petrol, gaz ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına ağırlık verdiğini ve karbon emisyonları azaltmak için nükleer enerji yatırımlarını da önemli bir araç olarak gördüğünü anlattı.