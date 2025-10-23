Irak'tan petrol akışı hızlanacak

Irak, Kasım'da Adana'nın Ceyhan limanından günde 250 bin varil Kerkük ham petrolünün ihracı için 12 sevkiyat gerçekleştirecek.



Reuters'ın incelediği sevkiyat programına göre, Ekim'de altı sevkiyatta günde yaklaşık 135,00 varil petrol ihraç edilmesi kararlaştırılmıştı. İhraçtaki artış aylık bazda %86'ya tekabül ediyor.



Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol akışı, uluslararası tahkim mahkemesinin 2023 yılında Türkiye aleyhine aldığı tazminat kararının ardından Irak'ın talebiyle durdurulmuştu. Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve petrol şirketlerinin anlaşma sağlamasıyla sevkiyatlar 27 Eylül'de

yeniden başlamıştı.