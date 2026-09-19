İran bankası Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı

BDDK ’nin 18 Eylül tarihli ve 11572 sayılı kararı, 19 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, İran 'ın başkenti Tahran merkezli Bank Mellat'ın İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu hüküm, yapılan denetimler sonucunda bir bankanın faaliyetini sürdürmesinin ''mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin'' ortaya çıkması halinde BDDK’ye faaliyet iznini kaldırma veya bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devretme yetkisi veriyor.



ABD Hazine Bakanlığı, Bank Mellat’ı 2007’de İran'ın nükleer programıyla bağlantılı kuruluşlara mali hizmet sağladığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına almıştı. Banka hala ABD'nin yaptırım listesinde. ABD'nin resmi listesinde Bank Mellat'ın tüm şubeleri yaptırım kapsamında gösteriliyor ve bankayla işlem yapan yabancı kurumlar açısından ikincil yaptırım riski bulunduğu belirtiliyordu.



Bank Mellat’ın Türkiye geçmişi 1980’li yılların başına uzanıyor. Bankaya 1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de faaliyet izni verildi; İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 16 Nisan 1982’de faaliyete başladı. Daha sonra Ankara ve İzmir şubeleri açıldı. Bankanın kendi açıklamalarına göre Türkiye yapılanmasının temel faaliyet alanlarından biri Türkiye ile İran arasındaki ticaretin finansmanıydı.