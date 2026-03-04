İran, Hürmüz Boğazı'nda 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.

İran donanması, ABD-İsrail 'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.



TRUMP: HÜRMÜZ'Ü KORUYACAĞIZ



ABD Başkanı Donald Trump, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirtirken, bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını kaydetti.

Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ne olursa olsun "dünyaya enerjinin serbest akışını" sağlayacağını vurgulayan Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini aktardı.