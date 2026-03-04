İran, Hürmüz Boğazı'nda 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu
04.03.2026 01:53
İran, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kontrolündeki Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği en stratejik deniz geçitlerinden biri olarak biliniyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan etmesinin ardından "uyarıları dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan" 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı yönündeki tekrarlanan uyarılara rağmen, bu uyarıları dikkate almayan 10'dan fazla petrol tankerinin çeşitli mühimmatlarla vurularak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Haberde, Hürmüz Boğazı'nın savaş koşulları altında olduğu ve füze veya başıboş insansız hava araçlarından gemilere zarar gelme olasılığının bulunduğu ve bu nedenle gemilerin bu bölgeden geçmemesi gerektiği ifade edildi.
İran donanması, ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapatıldığını duyurmuştu.
TRUMP: HÜRMÜZ'Ü KORUYACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumuna (DFC) derhal yürürlüğe girecek şekilde Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin, özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir fiyata siyasi risk sigortası ve teminat sağlaması talimatı verdiğini belirtirken, bunun tüm nakliye şirketleri için geçerli olacağını kaydetti.
Trump, "Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin ne olursa olsun "dünyaya enerjinin serbest akışını" sağlayacağını vurgulayan Trump, ABD'nin ekonomik ve askeri gücünün dünyanın en büyüğü olduğunu ve daha fazla adımın geleceğini aktardı.
Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'i Hürmüz Boğazı üzerinden küresel pazarlara ulaştırılıyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI NEDEN ÖNEMLİ?
Hürmüz Boğazı Arap denizi olarak da bilinen Basra Körfezine bağlantı sağlıyor. Konumu bakımında OPEC ülkelerinin Asya'daki müşterilerine petrol sevkiyatı için kritik bir nokta haline geliyor.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Katar gibi büyük üreticilerin petrol ve LNG ihracatı büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'na bağlıyken, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi büyük Asya ekonomileri de enerji ithalatlarının önemli kısmını bu hattan sağlıyor. Avrupa için de LNG tedariki açısından Hürmüz önemli bir yer tutuyor. Japonya'nın petrol ithalatının yaklaşık yüzde 72'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınırken Güney Kore'de bu oran yüzde 65 seviyesinde bulunuyor. Çin ve Hindistan için Hürmüz Boğazı rotasına bağımlılık yaklaşık yüzde 50 olarak öne çıkıyor.