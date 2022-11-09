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İran ile Rusya arasında 4 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması

İran Petrol Bakanı Ovci, Rusya'yla doğalgaz sahalarının geliştirilmesi ve ihracatını kapsayan yaklaşık 4 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını söyledi.

İran ile Rusya arasında 4 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması

, 'yla doğalgaz anlaşması imzaladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cevad Ovci, kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, konusundaki gelişmelere değindi.

Ovci, " sahalarının geliştirilmesi ve ihracatı için nakil hatları konusunda Rusya'yla 4 milyar dolar civarında bir anlaşma yaptık" dedi.

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom'la yaklaşık 40 milyar dolarlık ön anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Ovci, bir diğer Rus enerji şirketi ZN Vostok'un da İran'da yatırım yaptığını kaydetti.

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