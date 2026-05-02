İran krizi havacılığı vurdu. Dev şirket iflas etti

ABD'li Spirit Airlines, faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını açıkladı. Şirket, ABD hükümetinin önerdiği kurtarma planı için alacaklılardan destek bulamayınca “düzenli tasfiye süreci” başlatıldığını duyurdu.

İflas , İran savaşıyla birlikte jet yakıtı fiyatlarının hızla yükselmesinin ardından geldi.

YAKIT FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

İki aydır süren İran savaşı, küresel enerji piyasalarını sarsarken jet yakıtı fiyatlarını da ciddi şekilde artırdı. Spirit’in yeniden yapılandırma planı, galon başına yaklaşık 2,2 dolar seviyesindeki yakıt maliyetlerine dayanıyordu.

Ancak fiyatlar Nisan sonunda 4,5 dolar seviyesine çıkarak şirketin mali yapısını sürdürülemez hale getirdi.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Şirketin çöküşü, binlerce çalışanın işini kaybetmesine yol açacak. Spirit, bir dönem ABD iç hat uçuşlarının yaklaşık yüzde 5’ini gerçekleştiriyordu ve düşük fiyat politikasıyla rekabeti artırıyordu.

Bu büyüklükte bir ABD havayolunun tasfiye edilmesi son 20 yılda ilk kez yaşandı.

KURTARMA PLANI SONUÇSUZ KALDI

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, şirketi kurtarmak için 500 milyon dolarlık bir finansman paketi önermişti. Ancak plan, hem alacaklılar hem de siyasi çevreler içinde görüş ayrılıklarına takıldı.

Trump, “Yardım edebilirsek ederiz ama önce kendimizi düşünmeliyiz.” diyerek teklifin şartlara bağlı olduğunu ifade etmişti.

SEKTÖRDE DOMİNO ETKİSİ ENDİŞESİ

Spirit’in çöküşü, artan yakıt maliyetlerinin zayıf havayollarını nasıl hızla etkileyebileceğini gösterdi.

Şirketin hisseleri sert düşerken, rakip havayollarından Frontier Airlines hisseleri yükseldi, JetBlue Airways ise değer kazandı.

UÇUŞLAR VE PLANLAR İPTAL OLDU

Spirit’in Mayıs ayı başında planlanan 4 binden fazla iç hat uçuşu bulunuyordu. Ancak savaş kaynaklı maliyet artışları, şirketin iflastan çıkış planlarını tamamen bozdu.